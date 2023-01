Für die Adler Mannheim stand am Montag bei den Schwenninger Wild Wings ein baden-württembergisches Landesduell an. In der mit 5300 Zuschauern ausverkauften Helios Arena in Schwenningen gab es einen 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)-Sieg.

Ryan MacInnis, der zuletzt gegen Bietigheim angeschlagen gefehlt hatte, kehrte ins Adler-Aufgebot zurück, doch dafür mussten die Blau-Weiß-Roten auf Stefan Loibl

...