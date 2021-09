Der Regen fiel am Mittwochvormittag ohne Pause, das Thermometer zeigte fallende Tendenz. Am zweiten Tag der neuen Trainingswoche beim SV Waldhof vielleicht genau die richtigen äußeren Bedingungen, um nach dem heißen Derby beim 1. FC Kaiserslautern endgültig abzukühlen. Alexander Rossipal ging es da nicht anders. „Dieses Spiel war schon sehr besonders und es hat auch länger gedauert, um das in

...