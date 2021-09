Kaiserslautern. Mit seinen 27 Jahren kann Marcel Seegert schon auf einige Situationen in seiner Profi-Karriere zurückblicken. Doch was am Samstag beim torlosen Derby auf dem Betzenberg geschah, musste auch der Kapitän des SV Waldhof erst einmal verdauen. „So was habe ich jetzt auch noch nicht erlebt, dass du so lange zwei Mann in Überzahl bist und es nicht schaffst, das Ding über die Linie zu

...