Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball - SV Waldhof versucht am Freitag in Duisburg mit veränderten Abläufen der schwachen Auswärtsbilanz beizukommen Waldhof-Spieler dürfen für drei Punkte in Duisburg länger schlafen

Adrien Lebeau (hier im Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt) kann in Duisburg zumindest wieder auf einen Joker-Einsatz hoffen. © Pix