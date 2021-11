Mannheim. Trotz seiner langjährigen Erfahrung sind Aufgaben in der 3. Liga für Marco Höger bekanntermaßen immer noch Neuland, und der ehemalige Bundesliga-Profi hat im Trikot des SV Waldhof nun auch schon das eine oder andere nach seiner Auffassung „wilde Spiel“ in der für ihn neuen Klasse mitgemacht. Doch auch wenn es beim 3:3 gegen den VfL Osnabrück am Sonntag erneut recht turbulent zuging,

...