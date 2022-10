Waldhof: Präsident Beetz nimmt Spieler in die Pflicht

Mannheim. Erst das Pokal-Aus, dann die 0:5-Klatsche in Osnabrück. Angesichts der jüngsten Ergebnisse und auch mit Blick auf das Auftreten des Mannheimer Fußball-Drittligisten stehen bei vielen Fans Trainer Christian Neidhart und Sportchef Tim Schork in der Kritik. Von Präsident und Mäzen Bernd Beetz bekommt das Duo vor der Partie gegen den 1. FC Saarbrücken noch Rückendeckung, an der Vorstellung einiger Profis übt der Club-Chef dafür deutliche Kritik. "Da haben so einige Spieler deutliches Verbesserungspotential. Jeder muss sich jetzt bewusst sein, was es heißt, für SV Waldhof aufzulaufen. Nämlich von der ersten bis zur letzten Sekunde Vollgas zu geben und sich für unsere blau-schwarzen Farben zu zerreißen. Das wollen unsere Fans sehen, und das erwarten wir auch von jedem einzelnen Spieler", sagte Beetz auf Anfrage dieser Redaktion. Die sportlichen Entscheidungsträger wie Neidhart und Schork hätten dagegen weiter das vollste Vertrauen. "Ja, das ist so. Wir haben uns ja nicht umsonst sondern nach reiflicher Überlegung für unsere Verantwortlichen entschieden. Es wird an allen Stellen akribisch gearbeitet und alles dafür getan, dass die Mannschaft gut eingestellt in die Spiele geht. Mit dem Anpfiff allerdings ist dann die Truppe gefordert", betonte der SVW-Präsident. Beetz forderte allerdings auch deutlich eine schnelle Wende zum Besseren: "Niederlagen wie das 2:6 in Meppen, das Pokal-Aus in Walldorf und jetzt das 0:5 in Osnabrück sind für mich gerade in der Art und Weise und bei der Qualität die im Kader steckt nicht zu greifen. Wir müssen uns nun ganz schnell wieder steigern, und schon am Samstag gegen Saarbrücken damit anfangen. Bei dem Aufwand, den wir hier beim SV Waldhof betreiben, können und müssen wir einfach mehr von der Mannschaft erwarten."

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1