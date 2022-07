Viktoria-Spion bleibt beim Waldhof ohne große Beute

Oberkirch. Eigentlich wollte der SV Waldhof bei seinem Trainingslager im Schwarzwald so lange wie möglich unter sich bleiben, doch am Mittwoch bekam der Drittligist im Renchtal gleich mehrfach Besuch. So verfolgten wie schon am Vortag ein paar Fans die morgendliche Trainingseinheit in Oberkirch und Präsident Bernd Beetz samt Sohn und Aufsichtsratschef Christian Beetz gehören ohnehin zum

