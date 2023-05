Torhüter Malwin Zok wechselt zum SV Waldhof Mannheim

Fußball SV Waldhofs Marco Höger: „Mal sehen, wie es vom Körper her läuft"

Nach einem Kreuzbandriss hat es Marco Höger in Zwickau zurück in den Kader des SV Waldhof Mannheim geschafft. Das Comeback musste zunächst noch warten. Was seine Zukunft betrifft, will der Spieler bald eine Entscheidung treffen

