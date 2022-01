SV Waldhof Mannheim zieht Beantragung für Nachwuchsleistungszentrum zurück

Mannheim. Der SV Waldhof Mannheim hat die Beantragung eines Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) vorerst zurückgestellt. Nachdem es vom Verband kein Grünes Licht für eine NLZ-Zertifizierung gegeben hatte, entschied sich der Aufsichtsrat des Vereins nun gegen ein Alternativkonzept, teilte der Fußball-Drittligist mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der DFB hatte die Zusammenarbeit mit der Dietmar-Hopp-Stiftung „Anpfiff ins Leben“ bemängelt. Der Verein hatte nach eigenen Angaben deswegen in den vergangenen Wochen ein finanzielles und sportliches Gesamtkonzept aufgestellt. Außerdem hatte er die Budgetierung des Gesamtvereins inklusive eines Nachwuchsleistungszentrums aber ohne die Unterstützung durch "Anpfiff ins Leben" aufgestellt. Hierfür wäre eine „Anschubfinanzierung nötig gewesen“, erläuterte der SVW. Ein Darlehen dafür wollte die Familie Beetz zur Verfügung stellen. Für den Darlehensantrag war jedoch die Zustimmung des Aufsichtsrats notwendig, welcher sich letztendlich gegen den Finanzierungsvorschlag entschied.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball DFB bremst Pläne für Waldhof-Nachwuchszentrum Mehr erfahren

Als Lösung war gemeinsam mit „Anpfiff ins Leben“ entschieden worden, dass die Initiative entweder zum Ende der Saison 2021/22 oder wahlweise Ende der Saison 2022/23 aussteigen sollte. Eine Beendigung der Partnerschaft wäre mit weiteren Kosten im mittleren sechsstelligen Bereich jährlich verbunden gewesen. „Eine Rückzahlung des Darlehensbetrages wäre mit der Voraussetzung eines Gewinns und Transfererlösen im Verein verbunden gewesen“, erklärte der Verein. Diesem Lösungsvorschlag stimmte der Aufsichtsrat in seiner Sitzung schließlich nicht zu.

Das Präsidium will nun in den kommenden Wochen einen Vorschlag aus dem Termin mit dem Aufsichtsrat aufnehmen und wird die Möglichkeit der Ausgliederung der Leistungsklassen in eine GmbH prüfen, hieß es abschließend.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2