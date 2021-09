SV Waldhof Mannheim feiert Heimsieg gegen Türkgücü München

Mannheim. Der SV Waldhof Mannheim hat das Heimspiel am Samstag gegen Türkgücü München mit 3:0 (0:0) gewonnen. Nachdem Türkgücüs Moritz Kuhn mit einem Distanzschuss die erste gute Möglichkeit vor 7792 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion hatte (8. Spielminute), waren die Blau-Schwarzen in Halbzeit eins das dominantere Team. So scheiterte Dominik Martinovic mit einer schwer zu verarbeitenden Direktabnahme im Strafraum. Nachdem Adrien Lebeau den Ball von der Grundlinie halbhoch in die Mitte gebracht hatte, ging der Versuch des Stürmers deutlich drüber (15.). Ein Flachpass des Franzosen wäre die bessere Option gewesen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beide Spieler sollten auch für die nächste gute Chance des Waldhof verantwortlich sein. Nachdem Martinovic Lebeau bedient hatte, schoss der Franzose von der Strafraumkante über den Kasten (35.). Drei Minuten später setzte Alexander Rossipal nach einem Eckball von Marc Schnatterer einen Kopfball über die Latte. Somit schickte Schiedsrichter Timo Gerach die Mannschaften mit einem Halbzeitstand von 0:0 in die Kabinen.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball (mit Fotostrecke) Sieg gegen Türkgücü München: Martinovic als „Dosenöffner“ für den SV Waldhof Mannheim Mehr erfahren Fußball SV Waldhof Mannheim gewinnt verdient gegen Türkgücü München 14 Bilder Mehr erfahren

Waldhof weiter dominant - Martinovic glänzt

Auch den zweiten Durchgang sollte der Waldhof über weite Strecken kontrollieren, auch wenn es rund eine viertel Stunde bis zur ersten guten Möglichkeit dauerte. Schnatterer fand mit einem Freistoß aus dem linken Halbfeld Marcel Seegert, dessen Volleyschuss Gäste-Torwart René Vollath parierte (61.). Erfolgreicher war Martinovic, nachdem ihm der Ball nach einem Schnatterer-Eckball im Fünfmeterraum vor die Füße gefallen war. Der Stürmer ließ sich die Chance nicht nehmen und traf mit seinem dritten Saisontor zur 1:0-Führung (68.).

Der Torjäger sollte auch beim zweiten Treffer seine Füße im Spiel haben. Zunächst lief er nach einem feinem Steilpass von Niklas Sommer alleine auf Vollath zu, legte dann uneigennützig quer auf Joseph Boyamba, der problemlos zum 2:0 einschob (74.). Martinovic hätte die Führung beinah ausbauen können, doch zielte er in der 81. Minute zu hoch. Auch SVW-Keeper Timo Königsmann durfte sich noch mal auszeichnen, als er einen Distanzschuss um den Pfosten lenkte (84.). In der Nachspielzeit durften die Waldhof-Fans noch ein drittes mal feiern. Nachdem Vollath einen Schuss von Rossipal nur nach vorne parierte, sorgte Lebeau für den 3:0-Endstand (90.+2),

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am Samstag wartet auf den Waldhof das Südwestderby beim 1. FC Kaiserslautern. Anpfiff der Partie auf dem Betzenberg ist um 14 Uhr.