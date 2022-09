SV Waldhof im Pokal gegen Nürnberg

Mannheim. Ein echtes Traditionsduell: Der SV Waldhof trifft in der zweiten DFB-Pokalrunde am 18. oder 19. Oktober im Carl-Benz-Stadion auf Zweitligist 1. FC Nürnberg. Das ergab die Auslosung im Rahmen der ZDF-Sportreportage am späten Sonntagnachmittag. Die Mannheimer hatten in der ersten Runde Zweitligist Holstein Kiel nach Elfmeterschießen ausgeschaltet.

Bei einem Einzug ins Achtelfinale erhielte der SVW zu den bereits jetzt garantierten Prämien von über 627.000 Euro weitere 836.000 Euro und knapp die Hälfte der Einnahmen aus dem weiteren Heimspiel. Paraschwimmer Josia Topf zog am Sonntag die Lose im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Die weiteren Partien im Überblick:

Darmstadt 98 - Borussia Mönchengladbach

Jahn Regensburg - Fortuna Düsseldorf

Union Berlin - 1. FC Heidenheim

SC Paderborn - Werder Bremen

VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld

TSG Hoffenheim - Schalke 04

SV Sandhausen - Karlsruher SC

FC Augsburg - FC Bayern München

RB Leipzig - Hamburger SV

SC Freiburg - FC St. Pauli

Hannover 96 - Borussia Dortmund

Eintracht Braunschweig - VfL Wolfsburg

SV Elversberg - VfL Bochum

Stuttgarter Kickers - Eintracht Frankfurt

VfB Lübeck - Mainz 05