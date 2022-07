SV Waldhof gewinnt Geheimtest gegen Trier 2:0

Mannheim. Der SV Waldhof hat das letzte Testspiel vor dem Saisonstart in der 3. Liga gewonnen. Die Mannheimer schlugen am Samstagnachmittag Regionalliga-Aufsteiger Eintracht Trier unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Carl-Benz-Stadion mit 2:0. Die Tore erzielten Berkan Taz und Adrian Malachowski. Am Sonntag steht ab 10 Uhr die offizielle Saisoneröffnung im Carl-Benz-Stadion auf dem Programm, bevor der SVW am Samstag, 23. Juli, (14 Uhr) Viktoria Köln zum ersten Ligaspiel empfängt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Transfer-News Neuer Verteidiger für den SV Waldhof Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel 3. Liga Wer sind die größten Rivalen des SV Waldhof im Aufstiegsrennen? Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Auch Sommer verletzt SV Waldhof: Notstand auf der rechten Abwehrseite Mehr erfahren