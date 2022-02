Mit jedem Nachholspiel, das absolviert wird, bekommt die Tabelle der 3. Liga ein aussagekräftigeres Bild. Nachdem der VfL Osnabrück in einem echten Torfestival am Dienstagabend mit 6:3 beim MSV Duisburg gewann, haben aus den Top 7 nur noch der 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig eine Extra-Partie in petto. Das Klassement sortiert sich – und es setzt den SV Waldhof unter Druck.

...