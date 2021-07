Seegert mit Glück im Unglück

Mannheim. Waldhof-Kapitän Marcel Seegert darf trotz seiner Schulterverletzung auf einen Einsatz zum Saisonstart gegen den 1. FC Magdeburg am Samstag hoffen. Eine MRT-Untersuchung am Montagnachmittag ergab eine Schultereckgelenksprengung ersten Grades. Damit hatte Seegert Glück im Unglück, denn bei der schmerzhaften Verletzung sind Sehnen und Bänder sowie die Gelenkkapsel in seiner linken Schulter lediglich überdehnt worden und nicht wie befürchtet gerissen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seegert befindet sich nun in der täglichen Behandlung der Ärzte und Phyiotherapeuten, teilte der SVW mit. Es bestehe durchaus Hoffnung, dass Seegert die Mannheimer am Samstag als Kapitän ins Carl-Benz-Stadion anführen kann. Der 27-Jährige hatte sich die Verletzung am Samstag im Testspiel gegen den hessischen Regionalligisten FC Gießen zugezogen und musste ausgewechselt werden. th (Bild: dpa)