Rhein-Neckar Löwen setzen Höhenflug fort - Torfestival gegen Stuttgart

Viertes Spiel, vierter Sieg: Die Rhein-Neckar Löwen halten sich in der Handball-Bundesliga schadlos. Beim TVB Stuttgart gewannen die Badener am Samstagabend nach einer souveränen Vorstellung mit 43:30 (21:16). Beste Torschützen für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze waren Patrick Groetzki, Halil Jaganjac und Benjamin Helander mit jeweils sieben Treffern. Am nächsten Samstag steht für

...