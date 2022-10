Das sind die Erkenntnise der Löwen nach dem Topspiel in Kiel

Kurz vor dem Anpfiff steht Niklas Landin ganz allein bei der Begrüßung des Gegners, was hier und da unter den 10 285 Zuschauern für ein paar Lacher sorgt. Dem Torwart des THW Kiel sind für wenige Sekunden die Mitspieler abhandengekommen, während sich die Rhein-Neckar Löwen ihm gegenüber mit sieben Leuten aufreihen. In diesem Augenblick sieht es so aus, als ob der dänische

...