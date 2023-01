Talentschau beim U 15 Cup

Mannheim. Bereits zum zwölften Mal sind die Nebenhallen der SAP Arena von Freitag (27.) bis Sonntag (29.) Schauplatz des U 15 Hockey Cups der Jungadler Mannheim. Das Nachwuchs-Eishockeyturnier in Mannheim sorgt dabei auch wieder für internationale Gäste. So nehmen aus Österreich die Okanagan Hockey Academy, der HC Eppan Pirates aus Italien, die Pilsen Wolves aus Tschechien und die Ice Hockey Academy Budapest aus Ungarn teil.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aus Deutschland sind neben den gastgebenden Jungadlern Mannheim die Eisbären Juniors Berlin, der Krefelder EV und die Düsseldorfer EG beim U 15 Hockey Cup am Start. Gespielt wird im Modus Jeder gegen Jeden. Los geht es am Freitag (15 Uhr, Südhalle) mit dem Spiel Jungadler Mannheim – Eisbären Juniors Berlin. Am Samstag und Sonntag wird jeweils ab 9.15 Uhr gespielt.

Die Spiele in der Südhalle werden live auf www.sportdeutschland.tv gestreamt. Den kompletten Spielplan gibt es auf der Turnierseite unter: www.jungadler.de/turniere/u15-hockeycup-2023/. and