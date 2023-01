MHC blickt schon aufs Viertelfinale

Mannheim. Die reguläre Saison in der Hallenhockey-Bundesliga der Damen biegt am Sonntag mit dem letzten Hauptrundenspieltag auf die Zielgerade ein. Dabei richten sich die Blicke der Hockey-Fans in Mannheim unter den Fernmeldeturm, wo am Sonntag (12 Uhr) das kleine Derby zwischen dem TSV Mannheim Hockey und dem Feudenheimer HC steigt. Die beiden Viertelfinalplätze in der Südstaffel sind unterdessen schon vergeben: Der Mannheimer HC steht als Gruppensieger und der Münchner SC als Gruppenzweiter fest, wobei sich die beiden Süd-Viertelfinalisten zum Hauptrundenabschluss in München (Sa. 12 Uhr) nochmals direkt gegenüberstehen.

„Trotz der drei Niederlagen in den letzten zehn Tagen werden wir selbstbewusst ins Spiel gegen Feudenheim starten, schließlich konnten wir das Hinspiel deutlich gewinnen“, erinnert TSVMH-Coach Sven Lindemann an den deutlichen 8:1-Erfolg. So würde Lindemann zum Saisonabschluss mit einem Heimsieg den FHC-Damen gerne noch Platz drei entreißen.

Im „kleinen“ Derby um Platz drei

TSVMH-Trainer Sven Lindemann würde gerne noch auf Platz drei rücken. © Pix

Im FHC-Lager möchte man das natürlich verhindern. „Unser Ziel ist es, beim TSV mindestens einen Punkt zu holen, sodass wir in der Abschlusstabelle vor dem TSV auf dem sehr, sehr guten dritten Platz stehen“, betont FHC-Trainer Christian Wittler. Fraglich ist beim FHC dabei der Einsatz von Yevheniya Kernoz, die im Februar noch mit der Ukraine bei der Hallenhockey-WM in Südfrika im Einsatz sein wird.

Im MHC-Lager sieht MHC-Trainer Nicklas Benecke die Partie in München bereits als gute Einstimmung auf das Viertelfinale. Schließlich haben die MHC-Damen eine Woche später den Zweiten der Ostgruppe am Neckarplatt zu Gast, während der MSC zum Ost-Ersten nach Berlin reisen muss. Mögliche Gegner sind der Berliner HC oder die punktgleichen Zehlendorfer Wespen. „Wir werden schon mit den zwölf Spielerinnen nach München reisen, die eine Woche später das Viertelfinale spielen sollen“, berichtet der MHC-Coach. and