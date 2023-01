Jungadler an Tabellenspitze

Köln. In der U 20 DNL Division I Hauptrundengruppe 1 heißt der neue Tabellenführer Jungadler Mannheim. Im Sonntagsspiel sorgten Vasilii Panov (34.), Linus Brandl (40.) und Maurice Hildebrand (60.) mit ihren Toren für einen 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)-Sieg bei den Kölner Junghaien, die damit die am Vortag an die Jungadler verlorene Tabellenführung nicht zurückerobern konnten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Samstag hatte das Team von Luigi Calce bereits einen 6:3 (1:0, 4:2, 1:1)-Erfolg in der Kölnarena 2 gefeiert. Dabei trafen Julian Schams (20.), Artjom Khaydarov (24., 28.), Max Herzog (25.) und Linus Brandl (32., 51.) zum Sieg. Die als punktgleicher Tabellenzweiter in die Domstadt angereisten Jungadler stehen nach den beiden Spitzenspielen nun mit sechs Zählern vor den Junghaien. and