Kampf um die Tabellenspitze

Köln. In der Hauptrundengruppe 1 der U 20 DNL Division I liegen der Spitzenreiter Kölner Junghaie und der Tabellenzweite Jungadler Mannheim mit 37 Punkten gleichauf. Da die Kölner allerdings ein Spiel weniger absolviert und auch die bessere Tordifferenz haben, haben sie aktuell vor den Mannheimer Eishockey-Talenten die Nase vorn.

Das könnte sich am Wochenende allerdings ändern, wenn sich beide Teams in der Kölnarena 2 (Samstag, 17 Uhr und Sonntag, 12 Uhr) in zwei Spitzenspielen duellieren. Beide Teams trafen in der Hauptrunde bereits zweimal in Mannheim aufeinander, dabei gewannen die Jungadler Spiel eins mit 3:2 nach Penaltyschießen und Köln Partie zwei mit 4:1. Beide Topteams stehen sich danach noch einmal am 18. Februar in der Domstadt und am 19. Februar in Mannheim gegenüber. and