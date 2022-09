Meyer-Siebert wieder zurück

Ludwigshafen. Die Eulen Ludwigshafen bestreiten am Freitagabend ihr zweites Heimspiel in dieser Saison. Der Handball-Zweitligist empfängt um 19.30 Uhr in der Friedrich-Ebert-Halle den Bundesliga-Absteiger TuS N-Lübbecke, der vom ehemaligen Rhein-Neckar-Löwen-Akteur Michael Haaß trainiert wird.

Eulen-Coach Michel Abt kann für die Partie wieder auf Rückraumspieler Julius Meyer-Siebert bauen. Der 22-Jährige war zuletzt beim Erstligisten SC DHfK Leipzig im Einsatz und machte seine Sache nicht schlecht. Meyer-Siebert hat bekanntermaßen Zweitspielrecht für die Eulen. Abt ist froh, dass der wurfgewaltige 2,07-Meter-Hüne wieder in Ludwigshafen weilt und wieder für die Pfälzer auf Torejagd geht. „Wir sind froh, dass Julius zurück ist. Er wird bei uns weiter behutsam aufgebaut“, sagt Trainer Abt. Fehlen werden weiterhin Kreisläufer Christian Klimek und wohl auch Rückraumakteur Max Neuhaus. Beide sind verletzt.

N-Lübbecke ist mit 6:2 Punkten gut in die Saison gestartet und blickt ambitioniert nach oben. „Lübbecke besitzt hohe individuelle Qualität, spielt einen klassischen Handball und hat zwei sehr gute Torhüter“, charakterisiert Abt den nächsten Gegner der Eulen. bol