Eulen brechen den Bann

Bietigheim. Es ist vollbracht. Die Eulen Ludwigshafen haben den ersten Saisonsieg eingefahren. Der Handball-Zweitligist gewann bei der SG BBM Bietigheim knapp mit 31:29 (17:17). Überragend bei den Pfälzern war Kapitän und Abwehrchef Maximilian Haider, der sieben Tore erzielte und dabei eine perfekte Bilanz aufwies.

Nach der Schlusssirene ballte der Hüne die Fäuste und streckte die Arme in die Höhe. Endlich, im vierten Saisonspiel holten Haider und seine Mannschaft den ersten ersehnten ersten Erfolg. Der 26-Jährige, der seit dieser Kapitän ist, erklärte: „Wir haben uns und die Fans, die uns so toll unterstützt haben, endlich belohnt.“ Haider selbst ging mit seinen sieben Toren mit gutem Beispiel voran. Bemerkenswert: Der 1,97-Meter-Mann warf in dieser Spielzeit bislang 16 Mal aufs gegnerische Tor – immer zappelte der Ball im Netz. „Diese Statistik“, sagte Haider, „interessiert mich überhaupt nicht. Die Hauptsache ist doch, dass wir am Ende gewinnen.“

Luft nach oben in der Verteidigung

Eulen-Coach Michel Abt war mit der Leistung seines Führungsspielers in der Offensive vollauf zufrieden, er sah allerdings auch noch etwas Verbesserungsbedarf: „Max war im Angriff sehr gut, er hat sich gut freigespielt und die Würfe gemacht. In der Verteidigung geht es aber noch besser.“ Was den Ludwigshafener Trainer verschnupfte, war die Tatsache, dass sich seine Mannschaft teilweise wieder einmal selbst das Leben schwermachte. Und das hatte eben auch mit der Verteidigung zu tun. „Zeitweise sind wir zu passiv gewesen, da ist Bietigheim immer rangekommen“, sagte Abt.

Der Schlüssel zum Erfolg lag für Haider letztlich in der Taktik des siebten Feldspielers, die diesmal aufging. „Das hat prima geklappt, Pascal Bührer hat super gespielt“, betonte der Kapitän. Und Haider hatte mit dem Russen Sergey Gorpishins einen Partner im Innenblock, der auftrumpfte. Zudem hielt Torwart Matej Asanin mit elf Paraden sehr gut. „Wir sind glücklich über den ersten Sieg, es war eine tolle Teamleistung“, befand Coach Abt.

Unterdessen steht der Termin für das Heimspiel der Eulen in der zweiten Runde des DHB-Pokals fest: Am Dienstag, 22. November, 19 Uhr, treffen die Ludwigshafener in der Eberthalle auf den Deutschen Meister SC Magdeburg.

Eulen Ludwigshafen: Asanin, Urbic – Salger (1), Schaller (4), Eisel (3), Haider (7), Klein (2), Remmlinger (1), Falk (3), Keskic, Durak (2), Bührer (2), Trost (4), Gorpishin (2), Zacharias.