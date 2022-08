Eulen im Pokaleinsatz

Ludwigshafen. Für die Zweitliga-Handballer der Eulen Ludwigshafen steht am Freitagabend das erste Pflichtspiel der neuen Saison an. In der ersten Runde des DHB-Pokals trifft das Team von Trainer Michel Abt um 19 Uhr auswärts auf den Drittligisten SG Pforzheim-Eutingen. Die Pfälzer kommen als klarer Favorit in die Bertha-Benz-Halle.

Trainer Abt warnt

„Wir sind mit viel Ehrgeiz durch eine harte Vorbereitung gegangen. Der Fokus lag dabei voll auf diesem Spiel, denn wir wissen: Jetzt geht es wieder um alles. Wir sind gerade an einem Punkt, an dem es gut ist, dass es wieder los geht“, sagt Abt und betont: „Die SG Pforzheim/Eutingen kenne ich aus der Zeit als Trainer der zweiten Mannschaft der Rhein-Neckar Löwen in der Dritten Liga ganz gut. Dieses Team beherrscht unterschiedliche Abwehrsysteme. Die Pforzheimer waren nicht umsonst in der vergangenen Saison im Aufstiegskampf dabei. Wir müssen voll an unsere Leistungsgrenze gehen, das wird sicherlich kein Selbstläufer.“

Zwei Spieler, die in der vergangenen Saison verletzungsbedingt lange fehlten, feiern bei den Eulen am Freitag vermutlich ihr Pflichtspiel-Comeback: Spielmacher Pascal Bührer und Jannek Klein haben sich erholt. bol