Badenliga-Herren wollen punkten

Viernheim. Am Ende eines Heimspieltags steht das Spiel der Badenliga-Herren: Die Handballer des TSV Amicitia spielen am Sonntag, 2. Oktober, um 18 Uhr in der Waldsporthalle gegen die SG Pforzheim/Eutingen 2. Der optimale Saisonstart hat zwar nicht geklappt, aber vor heimischem Publikum wollen die Viernheimer unbedingt wieder voll punkten. Ihre Konkurrenten haben erst einen Zähler auf dem Konto, nach einer Niederlage in Oftersheim/Schwetzingen und einem Unentschieden gegen Wiesloch. Die Partien gegen die Zweitvertretung der SG Pforzheim/Eutingen gehören dennoch zu den schwierigsten Spielen der Saison. Die Mannschaft verfügt über sehr gut ausgebildeten jungen Spieler. Allerdings geht Woche für Woche ein anderer Kader in den Spieltag, so dass die Vorbereitung auf den Gegner nur bedingt möglich ist. Bei den Viernheimern fallen weiterhin Fath, Harmgarth, Sauer und Willner verletzungsbedingt aus. Torwart Dennis konnte angeschlagen nur wenig trainieren, wird aber morgen Abend zur Verfügung stehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Vorspiel zum Badenliga-Duell bestreiten um 16 Uhr die Herren 2. Gegen den HSV Hockenheim 2 stehen die Viernheimer schon etwas unter Zugzwang, nachdem die beiden ersten Saisonspiele verloren wurden. Das wird aber alles andere als einfach, weil sich die Personalsituation weiter verschärft hat. Trainer Ralf Schaal muss auf mehr als eine Handvoll Spieler verzichten.

Zu den Langzeitverletzten Dominik Seib, Fabio Koob und Cedric Wieland gesellen sich seit dem vergangenen Sonntag noch Tim Kahnert (Kreuzbandriss) und Fabian Koob (Sprunggelenksverletzung). Zudem fehlen fünf weitere Akteure urlaubs- und berufsbedingt. Los geht der Heimspielsonntag um 11.15 Uhr mit der männlichen E-Jugend, die auf die JSG Dielheim/Malschenberg trifft. Den gleichen Gegner haben die Mädels der C-Jugend, das Spiel beginnt um 12.45 Uhr. Um 14.15 Uhr läuft die männliche C-Jugend gegen die ASD Dossenheim/Leutershausen 2.

Als einziges Viernheimer Team treten die Damen an diesem Wochenende auswärts an. Sie starten am Samstag, 1. Oktober, um 15.30 Uhr bei der HSG St. Leon/Reilingen 3 in die neue Spielzeit. su