Wolf wartet auf Gespräche

Mannheim. Nach dem 4:2-Testspielsieg der Adler Mannheim beim Erzrivalen und DEL-Aufsteiger Löwen Frankfurt war die Stimmung angesichts von 5184 lautstarken Zuschauern – darunter 800 aus Mannheim – gut. Auch bei David Wolf, der mit zwei Toren und einem Assist maßgeblich zum Sieg beigetragen hatte. Nur beim Thema Vertragsverlängerung fühlte sich Wolf ein wenig auf die Folter gespannt.

Der Grund: Sein Arbeitspapier läuft nach der kommenden Saison aus. Während sein guter Freund und langjähriger Reihenkollege Matthias Plachta bereits bis 2025 verlängert hat (wir berichteten), herrscht bei ihm noch Funkstille: „Ich würde sehr gerne verlängern, Gespräche gibt es aber nach wie vor keine. Ich hoffe, dass das in den nächsten Monaten in Angriff genommen wird und lass mich da ein bisschen überraschen“, sagte er. Sportmanager Jan-Axel Alavaara sagte dazu gegenüber dieser Redaktion: „Wir haben viele Spieler, deren Verträge nach der Saison auslaufen. Sicher ist: Wir werden keine schnellen Entscheidungen darüber treffen, wie die Mannschaft in der nächsten Saison aussehen wird. Wann genau wir Gespräche führen werden, ist heute schwierig zu sagen.“

