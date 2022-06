Die Adler Mannheim haben einen Teil ihres Vorbereitungsprogramms bekanntgegeben. Bevor die Mannschaft von Trainer Bill Stewart Mitte September in die neue Saison der Deutschen Eishockey-Liga startet, testet sie beim DEL-Aufsteiger Löwen Frankfurt (12. August) und bei den Kölner Haien (26. August). Dazwischen nehmen die Blau-Weiß-Roten am Lehner Cup in der Schweiz teil. Dort treffen sie in

...