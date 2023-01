Vertrag verlängert: Korbinian Holzer bleibt bei den Adler Mannheim

Mannheim. Der frühere NHL-Verteidiger Korbinian Holzer hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag bei den Adler Mannheim um ein weiteres Jahr verlängert. Holzer wird den Adlern bis mindestens 2024 erhalten bleiben, teilt der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in einer Pressemitteilung mit.

Nach Jordan Szwarz, Denis Reul, David Wolf, Arno Tiefensee, Arkadiusz Dziambor und Florian Mnich ist Holzer damit der nächste Spieler, der sein Arbeitspapier beim derzeitigen Tabellenzweiten verlängert.

„Korbi ist eine tragende Säule unserer Defensive“, freut sich Sportmanager Jan-Axel Alavaara über die Vertragsverlängerung. Holzer wechselte im Sommer 2021 aus Yekaterinburg nach Mannheim. Seit dem stand der 34-Jährige in 84 DEL-Partien für Mannheim auf dem Eis. Dabei sammelte er 25 Scorerpunkte.

„Die Rahmenbedingungen in Mannheim passen. Wir hatten in der vergangenen Saison eine gute Truppe, sind bis ins Halbfinale gekommen. Auch in dieser Spielzeit haben wir einen starken Kader, spielen trotz einiger Widrigkeiten oben mit. Das sind die Ansprüche, die man in Mannheim hat. Das sind aber auch die Ansprüche, die ich an mich und mein Team habe. Ich bin froh, dass ich ein weiteres Jahr das Adler-Trikot tragen werde“, äußert sich Holzer zu seinem Verbleib in Mannheim.