Nigel Dawes verletzt – Adler äußern wie lange der Stürmer fehlt

Mannheim. Der Stürmer Nigel Dawes in für die kommenden zehn Wochen verletzt. Wie die Adler Mannheim mitteilte, erlitt der 37-Jährige bei der Auswärtspartie in Straubing eine Beinverletzung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Adler-Manager Jan-Axel Alavaara äußerte sich zum Ausfall des Kanadiers: „Nigel ist ein wichtiges Element unseres Sturms. Mit seiner Erfahrung, seiner Übersicht und seinem Spielverständnis sorgt er stets für Gefahr in der Offensive. Zudem ist Nigel mit seiner Routine eine wichtige Führungspersönlichkeit in der Kabine. Es ist extrem schade, dass wir auf ihn in der Schlussphase der Hauptrunde verzichten müssen“.

Im vergangenen Jahr wechselte Dawes nach Mannheim. Hierbei avancierte sich der Stürmer mit insgesamt 48 Punkten aus 50 Partien zum Topscorer der Adler. In der aktuellen Spielzeit rangiert Dawes mit 13 Toren und elf Vorlagen auf Platz vier der internen Scorerliste.