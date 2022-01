Podcast "Adler-Check": Wie geht es nach dem Corona-Ausbruch weiter?

Autsch, das hat wehgetan! Mit 1:10 sind die Adler Mannheim im Achtelfinal-Hinspiel der Champions Hockey League (CHL) gegen den Frölunda HC aus Göteborg unter die Räder gekommen. Schon vor dem ersten Bully war klar, dass die Blau-Weiß-Roten gegen das schwedische Topteam chancenlos sein würden - das aber nicht wegen der Klasse des Gegners, sondern wegen des Corona-Ausbruchs, der die Adler Ende vergangener Woche erwischt hatte. Gegen den CHL-Rekordsieger Frölunda mussten die Mannheimer neben Cheftrainer Pavel Gross auf acht Spieler verzichten, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten. Zudem fehlten der verletzte Ruslan Iskhakov und der angeschlagene Tim Wohlgemuth.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kein Wunder, dass die jüngsten Ereignisse beim Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Mittelpunkt der neuen Folge des „Adler-Checks“ stehen, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. MM-Sportredakteur Christian Rotter analysiert die Situation mit Phil Koehl, der für RON TV über den Traditionsclub berichtet und mit Sven Metzger den Eishockey-Podcast „EiszeitFM“ betreibt.







Frölunda imponiert

„Das war die erwartete Abreibung“, sagt Koehl mit Blick auf den Dienstagabend. Ihm imponierte vor allem die Zielstrebigkeit, mit der die Gäste bis zum Schluss die Mannheimer unter Druck setzten und mit einem Tor in Unterzahl sogar noch ein zweistelliges Ergebnis erzielten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Einig sind sich die beiden: Das Rückspiel am nächsten Dienstag hat nur noch statistischen Wert. Viel spannender finden sie die Frage, auf welches Team Bundestrainer Toni Söderholm bei den Winterspielen im Februar in Peking setzt. Daher blicken Koehl und Rotter auch auf den Deutschland Cup am vergangenen Wochenende zurück.

Wer jetzt Lust auf Eishockey, die Adler und den Podcast bekommen hat - super. Herunterladen können sich alle den „Adler-Check“ kostenlos unter mannheimer-morgen.de/podcast. Dort kann das Format auch direkt abonniert werden.

Hinterlegt ist der Adler-Podcast zudem auf den gängigen Plattformen wie Spotify (www.open.spotify.com), Deezer (www.deezer.com), Apple Podcast oder Amazon Music (www.amazon.de/music/lp/podcasts).