Podcast "Adler-Check": Adler Mannheim gegen Straubing unter der Lupe

Es ist wieder so weit: Die Play-offs in der Deutschen Eishockey Liga stehen vor der Tür. Damit beginnt für jeden, der es mit dem Kufensport hält, die schönste Zeit des Jahres. Auch bei den „MM“-Sportredakteuren Christian Rotter und Philipp Koehl, ist die Vorfreude groß. Im „Adler-Check“, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen, nehmen sie die Viertelfinalserie zwischen den Straubing Tigers und den Adlern Mannheim unter die Lupe. Was sind die Stärken und Schwächen der Teams? Welcher Torhüter steht bei den Adlern zwischen den Pfosten, wie sieht die Verletztenliste der Mannheimer aus?

Blick über den Tellerrand

Außerdem gehen die beiden auf die Wichtigkeit des Heimrechts ein. Straubing ist immerhin das „heißeste“ Team der Liga, die letzte Schlappe der Niederbayern nach 60 Minuten gab es am 2. März - ausgerechnet gegen Mannheim (1:3). Zum Abschluss blicken Rotter/Koehl traditionell noch über den Rand der Quadratestadt hinaus. Neben ihrem Meisterschaftskandidaten-Tipp hat Koehl auch noch eine ziemlich kuriose Geschichte von Ex-Jungadler Julian Napravnik auf Lager.

Wer jetzt Lust auf Eishockey, die Adler und den Podcast bekommen hat - super. Herunterladen können sich alle den „Adler-Check“ kostenlos unter mannheimer-morgen.de/podcast. Dort kann das Format auch direkt abonniert werden. Hinterlegt ist der Adler-Podcast zudem auf den gängigen Plattformen wie Spotify, Deezer, Apple Podcast oder Amazon Music.