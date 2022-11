Podcast "Adler-Check" setzt den Fokus auf den Neustart der Adler

Mannheim. Die Deutschland-Cup-Pause hat den Adlern Mannheim gutgetan. Während Tim Wohlgemuth mit dem DEB-Team in Krefeld den Titel verteidigte, konnten seine Teamkollegen die Akkus aufladen. Gute Nachrichten gab es vor dem Re-Start am Freitag (19.30 Uhr) in Ingolstadt auch vom Personal: Torhüter Felix Brückmann hat seine Erkrankung auskuriert, Angreifer Ryan MacInnis meldet sich nach seiner Beinverletzung fit zurück.

MM-Volontär Kai Plösser, der den kurzfristig erkrankten Phil Koehl am Mikrofon vertritt, und Sportredakteur Christian Rotter stellen auch einen 17-Jährigen vor, der vor seinem DEL-Debüt steht: Kevin Bicker erhält eine Bewährungschance. Ein Beispiel kann er sich an Arno Tiefensee nehmen. Der 20-jährige Goalie half am Dienstag beim Zweitliga-Kooperationspartner Heilbronner Falken aus - ihm wurde beim 6:1 in Selb sogar ein Tor gutgeschrieben.

Wer jetzt Lust auf Eishockey, die Adler Mannheim und den Podcast bekommen hat - super. Herunterladen können sich alle den „Adler-Check“ kostenlos direkt hier auf dieser Seite. Hinterlegt ist der Adler-Podcast zudem auf den gängigen Plattformen wie Spotify , Deezer, Apple Podcast oder Amazon Music.