Mannheimer Morgen Plus-Artikel Eishockey - Mannheimer verlieren zweites Topspiel in Folge / 2:5-Niederlage in München Fehleranfällige Adler beim 2:5 in München ohne Chance

Zu langsam: So wie hier Adler-Verteidiger Korbinian Holzer (weiß) gegen den Münchener Ben Smith, hatten die Adler oft das Nachsehen. © Tina Kurz/PIX