Mannheim. In der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) haben die Adler Mannheim das Kalenderjahr 2022 mit einem Heimsieg abgeschlossen. Am Freitagabend gewann die Mannschaft von Cheftrainer Bill Stewart souverän mit 4:1 (1:1/1:0/2:0) gegen die Bietigheim Steelers.

Nach den jüngsten Niederlagen in Bremerhaven und Iserlohn stand der Tabellendritte aus Mannheim am 37. DEL-Spieltag unter Zugzwang. Die Adler legten aber gut los: Gleich in der zweiten Minute traf Nico Krämmer zur 1:0-Führung. Danach sahen 12.535 Zuschauer in der SAP Arena, wie die eigentlich überlegenen Kurpfälzer die Steelers immer besser ins Spiel kamen lassen. CJ Stretch traf im Powerplay zum 1:1-Ausgleich für Bietigheim (18.). Im zweiten Abschnitt stellte Borna Rendulic auf 2:1 für die Adler (29.). In Minute 43 fälschte Jordan Szwarz einen Schuss von Matt Donovan im Powerplay ab und erhöhte so auf 3:1. 38 Sekunden vor Spielende traf Luca Tosto zum 4:1-Endstand ins leere Bietigheimer Tor (60.).

Das neue Jahr beginnt für die Adler am Montag, 2. Januar (19:30 Uhr), mit einem Gastspiel bei den Schwenninger Wild Wings. Am Mittwoch, 4. Januar (19:30 Uhr), empfängt das Team von Bill Stewart die Löwen Frankfurt. Am Freitag, 6. Januar, geht es um 19:30 Uhr zu den Straubing Tigers. Am Sonntag, 8. Januar (14 Uhr), kommt die Düsseldorfer EG in die SAP Arena.