Eishockey Adler Mannheim holen nur einen Punkt bei den Iserlohn Roosters

Erst im letzten Drittel zeigen die Adler Mannheim eine ansprechende Leistung, unterliegen in Iserlohn aber mit 2:3 nach Verlängerung. Nach zwei Niederlagen in Folge muss am Freitag gegen Schlusslicht Bietigheim ein Sieg her