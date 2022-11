Mannheimer Morgen Plus-Artikel Eishockey Adler-Wahnsinn kurz vor Schluss: Dawes trifft doch noch zum Sieg

Was für ein verrückter Nachmittag in der Mannheimer SAP Arena. Im Heimspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg ging es für die Adler Mannheim hin und her, ehe Nigel Dawes 0,2 Sekunden vor dem Ende den Schlusspunkt setzte