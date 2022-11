5:4 – Die Adler Mannheim schlagen Wolfsburg in letzter Sekunde

Mannheim. Buchstäblich in allerletzter Sekunde haben die Adler Mannheim am 24. Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) den Sieg eingefahren. Mit 5:4 (1:2/1:1/3:1) gewann das Team von Cheftrainer Bill Stewart am Sonntagnachmittag sein Heimspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg. Die Kurpfälzer, die zwei Rückständen trotzten, festigten damit Tabellenplatz zwei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwei Tage nach dem 5:4-Sieg bei Schlusslicht Bietigheim Steelers in der Over-Time profitierten die Adler vor 8936 Zuschauern in der Mannheimer SAP Arena zunächst von einem Stoppfehler des gegnerischen Torwarts. Justin Pogge ließ in der zehnten Minute einen Distanzschuss von Arkadiusz Dziambor zum 1:0 für Mannheim ins Tor kullern. Wolfsburg erhöhte aber in der Folge die Schlagzahl. Nach Treffern von Laurin Braun (17.) und Jordan Murray (20.) gingen die Niedersachsen mit einer 2:1-Führung in die erste Pause.

Im zweiten Abschnitt traf zunächst Nigel Dawes zum 2:2 für die Adler (24.). Dann schoss Darren Archibald die Grizzlys im Powerplay mit 3:2 in Führung (26.). Im Schlussdrittel verpassten Ryan MacInnis (46.) und David Wolf in Überzahl (51.) der Partie die nächste Wende – 4:3 für Mannheim. Mit sechs Feldspielern kam Wolfsburg in Minute 59 zum 4:4-Ausgleich durch Archibald. Unmittelbar vor dem Ertönen der Schlusssirene brachte Korbinian Holzer die Scheibe zum 5:4-Sieg für Mannheim im Wolfsburger Tor unter, der Treffer zählte nach Videobeweis (60.).

Am Dienstag (19:30 Uhr) geht es für die Adler mit dem Derby bei Aufsteiger Löwen Frankfurt weiter.

Die Partie zum Nachlesen