Haben die Adler Mannheim einen Nachfolger für Eisenschmid gefunden?

Mannheim. Die Adler Mannheim sind auf der Suche nach Verstärkung für die kommende Saison wohl bei einem Ligarivalen fündig geworden. Informationen dieser Redaktion decken sich mit einem Tweet von Eishockey-Insider "RinkRat": Nationalspieler Daniel Fischbuch wird die Düsseldorfer EG am Saisonende verlassen. Der 29-Jährige soll mit den Adlern Mannheim bereits einen neuen Club aus der der Deutschen Eishockey Liga als neuen Arbeitgeber gefunden haben.

Fischbuch könnte Markus Eisenschmid ersetzen

"Daniel Fischbuch ist ein guter Spieler, der auf dem Markt ist. Wir beschäftigen uns mit seinem Namen. Aber auch andere Vereine wollen ihn haben", bestätigt Adler-Manger Jan-Axel Alavaara auf Nachfrage dieser Redaktion das Interesse des Tabellenzweiten aus der Deutschen Eishockey Liga.

Fischbuch ist in Mannheim kein Unbekannter. Von 2007 bis 2009 spielte der gebürtige Bad Friedrichshaller in der Nachwuchsabteilung der Blau-Weiß-Roten. In der DEL stürmte Fischbuch bislang für Düsseldorf, Berlin und Nürnberg. Der Rechtsschütze könnte bei den Adlern Markus Eisenschmid ersetzen, dessen Vertrag in Mannheim am Saisonende ausläuft und nicht verlängert wird.