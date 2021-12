Die Adler Mannheim haben sich einen Sieg unter den Weihnachtsbaum gelegt. Zwei Wochen nach dem 2:4 gegen die DEG gewann die Mannschaft von Trainer Pavel Gross am Donnerstagabend in der Deutschen Eishockey Liga klar mit 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) gegen Düsseldorf. Zum Abschluss ihrer Charity-Woche hatten die Adler zum „Spiel der leuchtenden Herzen“ 750 Menschen aus systemrelevanten Berufen in die SAP

...