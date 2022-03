Aufgabe erfüllt! Die Adler Mannheim haben in der Deutschen Eishockey Liga die Schwenninger Wild Wings nach dem Ketchupflaschen-Prinzip mit 4:0 (0:0, 1:0, 3:0) besiegt: Zunächst klappte offensiv nicht viel, dann kam allerdings alles auf einmal. „Wir haben in jeden Wechsel alles reingeworfen, was wir haben. So muss es weitergehen“, meinte Adler-Stürmer Ruslan Iskhakov nach der Partie

...