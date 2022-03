Adler Mannheim dürfen SAP Arena wieder voll auslasten

Mannheim. Die Adler Mannheim dürfen ihre Heimspielstätte ab sofort wieder voll auslasten. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, können somit wieder 13 600 Zuschauer zu den Heimspielen in der Deutschen Eishockey Liga in die SAP Arena kommen.

Nach Angaben des Vereins gelte bei den Heimspielen vorerst weiterhin die 3G-Pflicht (geimpft, genesen oder getestet). Ebenso bleibt zunächst die Maskenpflicht bestehen.

Alle detaillierten Informationen zu den Zutrittsregeln sowie Verhaltensrichtlinien für Veranstaltungen in der SAP Arena finden Sie hier.