So leicht geben sich die Adler Mannheim nicht geschlagen. Im dritten Play-off-Halbfinale schlugen sie die Eisbären Berlin am Sonntag mit 5:3 (1:1, 1:0, 3:2) und verkürzten die Serie „Best of Five“ damit auf 1:2-Siege.

Die nächste Partie steigt am Dienstag (19.30 Uhr) in der SAP Arena. In diesem Duell gibt es für Nigel Dawes nur ein Ziel „Wir müssen nun auch zu Hause unseren Job machen“,

