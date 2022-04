Die Adler Mannheim haben in einem packenden Play-off-Spiel bis in die 48. Minuten auf einen Sieg hoffen dürfen. Wegen eines schlechten dritten Drittels verlor die Mannschaft von Trainer Bill Stewart am Freitagabend aber noch mit 3:6 (1:0; 1:1, 1:5) gegen die Eisbären Berlin und liegt jetzt in der Serie mit 0:2 zurück. Spiel drei findet am Sonntag (17 Uhr) in Berlin statt.

