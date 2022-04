3:6-Niederlage gegen Berlin – Adler Mannheim vor dem Halbfinal-Aus

Mannheim. Die Adler Mannheim stehen in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) vor dem Halbfinal-Aus. Im zweiten Spiel ihrer Playoff-Serie kassierte die Mannschaft von Cheftrainer Bill Stewart am Freitagabend eine 3:6 (1:0/1:1/1:5)-Heimniederlage gegen die Eisbären Berlin. In der Best-of-Five-Serie liegen die Berliner jetzt mit 2:0 vorn. Der Titelverteidiger benötigt damit nur noch einen Sieg zum Einzug ins Finale um die Deutsche Meisterschaft.

Vor 12.670 Zuschauern in der SAP Arena brachte Jordan Szwarz die Adler in der 14. Minute mit 1:0 in Führung. Der Mannheimer Stürmer hatte unmittelbar vorher eine Zwei-Minuten-Strafe abgesessen. Im zweiten Drittel erzielte Marcel Wiederer das 1:1 für Berlin (28.). Ein satter Schuss von Florian Elias bedeutete das 2:1 für die Adler (37.). Im dritten Abschnitt traf der Berliner Blaine Byron im Powerplay zum 2:2-Ausgleich (48.). In der 55. Minute brachte Leo Pföderl die Gäste erstmals in Führung – 2:3 (55.). Nur 17 Sekunden später legte Zach Boychuk das 2:4 nach (55.). In Minute 57 traf Byron ins leere Mannheimer Tor – 2:5. Kurz danach verkürzte Tim Wohlgemuth auf 3:5 (58.). Den 3:6-Endstand aus Adler-Sicht markierte Boychuk mit einem weiteren Empty-Net-Treffer (59.).

Am Sonntag (17 Uhr) geht es in Berlin mit dem dritten Spiel der Halbfinalserie weiter.