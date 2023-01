Mannheim. Die Adler Mannheim haben am 44. Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) wieder in die Erfolgsspur gefunden. Im Heimspiel gegen Tabellenführer EHC München gewann die Mannschaft von Cheftrainer Bill Stewart am Freitagabend mit 5:1 (2:1/0:0/3:0). Die Kurpfälzer, die Platz drei festigten, verhinderten damit die vierte Niederlage in Folge.

In einem hochklassigen Spitzenspiel waren die Adler vor 12.532 Zuschauern in der SAP Arena über weite Strecken tonangebend. Im Powerplay brachte Tyler Gaudet Mannheim mit 1:0 in Führung (9.). Fünf Minuten später glich der Münchner Austin Ortega die Begegnung wieder aus – 1:1 (14.). Fast im direkten Gegenzug erzielte Markus Eisenschmid die 2:1-Führung für die Adler (15.). Im Schlussabschnitt erhöhte Borna Rendulic in doppelter Überzahl auf 3:1 (51.). In einfacher Überzahl legte Jordan Szwarz wenig später das 4:1 nach (54.). Den 5:1-Endstand machte David Wolf kurz vor Schluss perfekt, der Mannheimer Angreifer traf ins leere Gästetor (60.).

Am Sonntag (14 Uhr) geht es für die Adler Mannheim bei den Iserlohn Roosters weiter. Das nächste Adler-Heimspiel in der SAP Arena steigt am Dienstag (19:30 Uhr) gegen die Grizzlys Wolfsburg.