Mannheimer Morgen Plus-Artikel Eishockey - Adler-Spieler üben nach Schlappe in München Selbstkritik / Am Mittwoch nächste Partie in Nürnberg Adler Mannheim haben in allen Bereichen Luft nach oben

Die Vorentscheidung: Münchens Ben Street (hinten) tunnelte Adler-Torwart Felix Brückmann zum 3:1. © Tina Kurz/PIX