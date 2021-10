Angefeuert von knapp 1000 mitgereisten Fans haben die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga den siebten Sieg in Folge gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Pavel Gross gewann am Freitag bei den Bietigheim Steelers mit 4:2 (3:1, 0:0, 1:1). „Harte Arbeit hat zu unserem verdienten Sieg geführt“, sagte der zweifache Mannheimer Torschütze Markus Eisenschmid.

Wie befürchtet mussten

...