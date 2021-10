4:2 – Adler Mannheim besiegen auch die Steelers

Bietigheim. Die Adler Mannheim haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den siebten Sieg in Folge nachgelegt. Am Freitagabend landete die Mannschaft von Cheftrainer Pavel Gross einen 4:2 (3:1/0:0/1:1)-Erfolg bei Aufsteiger Bietigheim Steelers. Für den Tabellenführer aus der Kurpfalz war es der 13. Erfolg im 15. Ligaspiel.

Das Südwest-Duell vor 4.517 Zuschauern in der EgeTrans Arena begann mit guten Torszenen auf beiden Seiten. In der vierten Minute schloss Borna Rendulic auf Vorlage von Lean Bergmann einen schnellen Angriff zur 1:0-Führung für die Adler ab. In Minute sieben ließ Mannheims Abwehr dem Bietigheimer Brendan Ranford zu viel Platz. Dessen Zuspiel brachte Norman Hauner zum 1:1-Ausgleich im Gästetor unter. Nur zwei Minuten danach erzielte Markus Eisenschmid im Powerplay das 2:1 für die Adler (9.). In der 18. Minute erhöhte Jason Bast nach einem Assist von Mark Katic auf 3:1. Nach einem torlosen zweiten Abschnitt brachte im Schlussdrittel Riley Sheen die Steelers in Überzahl zunächst wieder zurück – 2:3 (44.). Ebenfalls im Powerplay legte dann Eisenschmid das 4:2 für Mannheim nach (48.).

Am Sonntag (16:30 Uhr) geht es für die Adler mit einem Heimspiel gegen die Straubing Tigers in der SAP Arena weiter.

