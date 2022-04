Matthias Plachta fand in der Euphorie nach dem großen Sieg überschwängliche Worte. „Deswegen ist Eishockey einfach geil. Es gibt kaum einen anderen Sport, in dem es so schnell gehen kann“, sagte der Stürmer der Adler Mannheim über die Geschichte seines Teamkollegen Markus Eisenschmid. Dieser hatte das dritte Halbfinalduell mit den Eisbären Berlin am Sonntag noch von der Tribüne aus verfolgen

...