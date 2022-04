4:3 – Adler gleichen Serie gegen Berlin wieder aus

Mannheim. IIn der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) haben die Adler Mannheim ihre Playoff-Halbfinalserie gegen die Eisbären Berlin wieder ausgeglichen. Im vierten Spiel holte die Mannschaft von Cheftrainer Bill Stewart am Dienstagabend einen 4:3 (1:1/2:2/1:0)-Heimsieg. In der Best-of-Five-Serie, in der die Adler nach zwei Spielen schon 0:2 hinten lagen, steht es damit jetzt 2:2.

Vor 11.512 Zuschauern in der SAP Arena brachte Matthias Plachta die Adler in der sechsten Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor der ersten Pause glich der Berliner Zach Boychuk die Partie wieder aus – 1:1 (19.). Im zweiten Drittel lauerten beide Mannschaften lange auf gegnerische Fehler. In Minute 35 stellte dann Matt White im Powerplay auf 2:1 für die Eisbären. Ein Penalty, den Borna Rendulic verwandelte, bescherte den Adlern aber den schnellen 2:2-Ausgleich (37.). Kurz nach Ablauf einer Berliner Strafe schoss Nigel Dawes Mannheim wieder in Führung – 3:2 (39.). 14,3 Sekunden vor dem Ende des zweiten Abschnitts erzielte Kai Wissmann das 3:3 für die Hauptstädter (40.). Im Schlussdrittel fälschte Markus Eisenschmid einen Schuss von Mark Katic entscheidend zum 4:3-Endstand ab (53.).

Das fünfte und letzte Spiel dieser Halbfinalserie steigt am Donnerstag in Berlin. Im Finale wartet der EHC München, der seine Playoff-Serie gegen die Grizzlys Wolfsburg mit 3:0 für sich entschied.

