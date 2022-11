Mannheim. Die Adler Mannheim haben am 18. Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) den nächsten Schritt in Richtung Tabellenspitze gemacht. Am Dienstagabend gewann der Tabellenvierte sein Heimspiel gegen den Spitzenreiter EHC München mit 3:2 (2:1/1:1/0:1).

Zwei Tage nach der 2:3-Niederlage bei den Nürnberg Ice Tigers legten die Adler vor 9521 Zuschauern in der SAP Arena stark los. Verteidiger Matt Donovan traf in der dritten Minute zur 1:0-Führung für die Mannschaft von Cheftrainer Bill Stewart. Das 1:1 für München erzielte Andreas Eder in der zehnten Minute. Doch noch vor der ersten Drittelpause brachte Top-Scorer Matthias Plachta die Kurpfälzer wieder mit 2:1 in Front (17.). Im zweiten Spielabschnitt legte Stefan Loibl das 3:1 für Mannheim nach (25.). Im eigenen Powerplay fingen sich die Adler im Schlussdrittel den 2:3-Anschlusstreffer durch Yasin Ehliz (50.). Dabei blieb es.

Am Freitagabend (19:30 Uhr) geht es für die Adler bei den Kölner Haien weiter. Am Sonntag (14 Uhr) kommen die Augsburger Panther in die SAP Arena.